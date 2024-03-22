Kanal İstanbul bölgesine 26 milyar TL harcayacaklar!

AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum “gündemimizde yok” dese de Emlak Konut, Kanal İstanbul bölgesine yapılacak konut projesi için bir ayda 9 ayrı ihale düzenlendi. İhalelerin toplam bedeli ise tam 26 milyar TL’yi buluyor.

İsmail ARI

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum ise "Gündemimizde yok" çıkışında bulunsa da iktidarın Kanal İstanbul hayali sürüyor.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, yüzde 50’şer hisseyle ortak oldukları Kanal İstanbul projesinin kalbi olan Dursunköy’de yapılacak konut projesi için inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Emlak Konut Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iki yeni bildirimde bulundu. İki yeni ihalenin toplam bedeli yaklaşık 5,5 milyar TL’yi buluyor.

Bu iki ihaleyle birlikte son bir ayda düzenlenen ihalelerin sayısı 9’a yükseldi. Bu 9 ihalenin toplam değeri ise 26 milyar TL’yi buluyor.

Emlak Konut’un Kanal İstanbul bölgesinde yapacağı konut projesi için son bir ayda düzenlediği ihalelerin tamamı ise şu şekilde:

1-27 Şubat: Kuzu Toplu Konut İnşaat Şirketi ile 3 milyar 334 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

2-29 Şubat: Leda Yapı ile 3 milyar 369 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

3-29 Şubat: Cevahir Yapı ile 3 milyar 569 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

4- 12 Mart: Kibritçi İnşaat ile 2 milyar 554 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

5-12 Mart: Misek İnşaat ile Yapıtaş Gayrimenkul iş ortaklığı ile 3 milyar 709 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

6-11 Mart: AKM Yapı ve Ruba Yapı iş ortaklığı ile 1 milyar 675 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

7-18 Mart: Misek İnşaat ve Yapıtaş Gayrimenkul iş ortaklığı ile 2 milyar 736 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

8-20 Mart: Turgut Müteahhitlik ile 2 milyar 707 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

9-20 Mart: Kuzu Toplu Konut Şirketi ile 2 milyar 225 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı.