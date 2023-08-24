Kanal, İstanbul için bir bela

Oktay EVSEN

İstanbul’da içme suyu, atık su ve yağmur suyu hizmetlerinin 2053 yılına kadar sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacak kısa, orta ve uzun dönem politikalarının paylaşıldığı “İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı” tanıtım toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. İmamoğlu, Melen Barajı ile Kanal İstanbul projesine dair önemli açıklamalar yaptı.

‘MELEN, İÇİMİ YAKTI’

“Melen Barajı, önemli bir meseledir. Melen Barajı, bulunduğu havza itibariyle, yağışı yoğun olan ve ta 1989 yılında atılmış bir adımla, bugüne kadar gelmiş bir süreci ve bir dönemi içeren bir çalışmadır” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu çalışma, temeli atıldığı anda, 2016 yılında günü ve saati verilerek, ‘Açılışı yapılacak’ diye bir taahhütte bulunulmuştur. Ve dün gibi hatırlıyorum: 2019 yılında, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken, Sayın Cumhurbaşkanımız meydanlarda, ‘2071’e kadar İstanbul'un su sorununu çözdük’ demiştir. Çünkü muhtemelen Melen Barajı'nın bittiğini düşünmüştür.

Göreve gelir gelmez, Melen Barajı'yla ilgili brifing, İSKİ’den istediğim ilk toplantılarından birisidir. Çünkü bazı ihbarlar ve tespitleri, bir kısım teknik insanlardan almıştım. Ve ne yazık ki acı bir faturayla karşı karşıya kaldık. Melen'i ziyarete gittin. Hatta Melen'e alınmamamız konusunda birtakım tedbirler alınmıştı. Ziyaretimiz engellenmeye çalışmıştı. O yanlıştan dönüldü. Gittiğimizde üzülerek gördük ki, Melen Barajı, o devasa baraj, yani 2053’te İstanbul'un yüzde 50 su ihtiyacını karşılayacak baraj, daha ötesi İstanbul'a 250 kilometreyi aşkın bir yerden suyun basıldığı bir meselede, elektrik ihtiyacını da karşılayacak olan o baraj, gövdesi yapılmış ama gövdesinde çok derin çatlaklarla bitirilemez haldeydi. Melen, benim içimi yakmıştı.”

‘SAZLIDERE’Yİ YOK EDECEK’

Kanal İstanbul projesine dair de konuşan İmamoğlu, “Bizim projeksiyonumuz, 21 milyonu aşan bir nüfusa göre 2053 yılın planlamak. Bunun içinde ne var? İstanbul'un şu anki mevcut gelişimi var. Ama bunun içinde Kanal İstanbul belası yok, Kanal İstanbul diye bir kavram yok. Olamaz çünkü. Mesela az önce bahsettiğim Avrupa yakasındaki temel su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu oranından bakışla, Sazlıdere yok edilemez. Kanal İstanbul, Sazlıdere Barajı'nı yok eden bir kavram” ifadelerini kullandı.