Kanal planı sabit

AKP’nin İBB Başkan adayı Kurum’un “Gündemimizde yok” dediği Kanal İstanbul planından vazgeçilmediği ortaya çıktı. Çevre Bakanlığı’nın deprem dönüşüm planı dahi Kanal İstanbul güzergâhına göre yapılmış.

Mustafa KÖMÜŞ

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde yok” söyleminin gerçek dışı olduğu anlaşıldı. Kurum’un önceki Kabine’de başında olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dönüşüm planlarını bile Kanal İstanbul’a göre yaptığı öğrenildi.

Bakanlığın 2024-2028 Stratejik Planı’nda “Afetlere dirençli şehirler oluşturmak ve güvenli yapılaşmayı sağlamak” hedefinde şu bilgiler yer aldı: İstanbul’un depreme ve diğer afetlere dirençli hale getirilmesi amacıyla İstanbul Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanında (Yenişehir Kanal İstanbul Projesi) hazırlanacak/onaylanacak imar planı sayısı” başlığında açıklanan plana göre 2028’e kadar 4 etap tamamlanacak.

Bakanlığın en son geçen yıl ocak ayında 3’üncü etap için ilana çıktı. Stratejik plana göre 2028’e kadar 4’üncü, 5’inci, 6’ncı ve 7’nci etaplar tamamlanacak.

Maliyeti 6 milyar TL’yi aşan bu planın riskleri ise şöyle ifade edildi:

• Paydaşlarla işbirliği ve uygulama bütünlüğünün sağlanamaması.

• Yatırımların doğru yönlendirilemeyerek yerel potansiyellerin etkin değerlendirilememesi.

• Uluslararası işbirliğinin sağlanamaması.

• Öngörülemeyen plansız gelişmelerin ortaya çıkması.

• Yerel yönetimlerle yeterli koordinasyonun sağlanamaması.

DAYANAKLARI GERÇEKÇİ DEĞİL

Yine AKP’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için hayata geçirmeye çalıştığı ‘Türkiye Yüzyılı’ projesinin içinde de Kanal İstanbul’a yer verildi. İnternet sitesinde şu iddialar yer aldı: “Kanal İstanbul Projesi’nin geçiş ücretleri, lojistik merkezler, limanlar, endüstriyel alanlar, araştırma merkezleri vb. alanlar marifetiyle oluşacak katma değeri, projenin yapım maliyeti ile karşılaştırılamayacak ekonomik faydayı ülkemize kalıcı olarak kazandıracak. Hayata geçirildiğinde elde edeceğimiz uluslararası ticaret ve ülkemizin stratejik öneminin artması da benzer şekilde parasal değer ile ölçülemeyecek kadar büyüktür. Proje, ülkemizin hem ulusal hem de uluslararası ulaştırma ve lojistik faaliyetlerinde rekabet gücünü artıracak olup, yurt içinde katma değerli faaliyet alanları ile istihdam alanları oluşturacaktır. Kanal İstanbul ile yılda ortalama 43 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı üzerindeki baskı ve tehdit azaltılacak; İstanbul Boğazı’ndaki günde ortalama 500 bin yolcuyu seyahat ettiren şehir hatları ile transit gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin önüne geçilerek güvenli seyahat sağlanacaktır.”

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BOĞAZ TRAFİĞİ BAHANE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda yer aldığı ortaya çıkan Kanal İstanbul’un bahanesi olarak AKP’lilerin sürekli tekrarladığı boğaz trafiğine yer verildi. Planda “İstanbul Boğazı gemi trafiği artmakta. Karadeniz’de artan yük hacmi ve liman kapasitesindeki artışlar İstanbul Boğazı’nda baskı oluşturmakta” iddialarına yer verildi. Halbuki 2007 yılından bu yana Boğaz’dan geçen gemi sayısı azalıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre 2007 yılında 56 bin 606 olan Boğaz’dan geçen gemi sayısı geçen yıl 39 bine düştü.

Yıllara göre Boğaz’dan geçen gemi sayıları şöyle;

2007: 56.606

2010: 50.871

2013: 46.532

2016: 42.553

2019: 41.112

2023: 39.000