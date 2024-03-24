Kanal’a, Kurum’a talana geçit yok

İstanbullular, AKP’nin İBB Başkan Adayı Kurum dillendirmese de devam eden Kanal İstanbul projesini protesto etti. Eylemde, Kanal’ın ÇED ve imar planlarına onay veren Kurum’a oy yok çağrısı yapıldı.

HABER MERKEZİ

Yerel seçime günler kala, Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu sokağa çıktı. İstanbullular, Kanal İstanbul’un çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunu ve imar planlarını onaylayan AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum’a ‘oy yok’ açıklaması yaptı.

İstanbul’da Kanal İstanbul tartışmaları sürüyor. Geçen geçtiğimiz haftalarda Kanal İstanbul güzergahında bulunan projelerin ihaleye açılmasına ve iktidarın kanal ısrarını sürdürmesine karşı Kadıköy’de basın açıklaması yapıldı.

Koordinasyon adına basın açıklamasını okuyan Fatoş Osmanağaoğlu, “AKP’nin İBB başkan adayı Murat Kurum’un adaylığı açıklandığından bugüne, İstanbul halkının ezici bir çoğunluğunun karşı olduğunu bildiği ‘çılgın proje’ Kanal İstanbul Projesi ile ilgili sorulara yanıt vermediğini ya da ‘gündemimizde yok’ gibi yanıtlarla geçiştirdiğini görüyoruz. Bakanlığı döneminde ‘en önemli projesi’ olduğunu söyleyen Murat Kurum’u Ulaştırma Bakanlığı yalanlıyor. Projenin devam ettiğini, doğruluğu tartışılır olsa da yüzde 20’sinin tamamlandığını ve Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları’na karşı açılan iptal davalarının süreçte gecikmeler yaratmasına rağmen 2028’e kadar yüzde 45’inin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor” dedi.

KÜLTÜR VARLIKLARI TEHLİKE ALTINDA

Osmanoğlu, Kurum’un Erdoğan’a ‘başka önceliklerim var’ diyebileceğini iddia ettiği sırada Kanal İstanbul projesinin ‘kalbi’ olarak ifade edilen Arnavutköy Dursunköy’de bir projenin daha ihalesinin tamamlandığını hatırlattı Osmanağaoğlu, “Yıllardır söylüyoruz, bu proje İstanbul’un son tarım alanlarını, göllerini, derelerini, ormanlarını, bizimle birlikte yaşayan hayvanları, endemik bitki çeşitliliğini ve İstanbul’un tarihini yani bölgedeki binlerce yıllık kültür varlıklarını yok edecek. Bir de bunun İstanbul halkını doğrudan etkileyen yıkıcı sonuçları olacak, işçileri, emekçileri, emeklileri yani bir avuç zengin dışında yaşamını açlık sınırında ya da altında sürdürmeye çalışan milyonları etkileyecek” ifadelerini kullandı.

KENTTE SUSUZLUK KAÇINILMAZ OLACAK

İstanbul’un ciddi su sorunu yaşadığını vurgulayan Osmanağaoğlu, “Bu projenin katkısı ile yok edilecek göller ve orman alanları nedeniyle ve iklim değişikliğinin de doğrudan tetiklenmesi sonucunda susuzluğumuz garantilenmiş olacak ve ‘kentsel ısı adası’ etkisi tüm canlı yaşamı etkileyecek. Tabii bu durumdan yoksullukla, gıdasızlıkla, çocuklarının okul masrafları ile boğuşan, kiralarını ödemek dışında ellerinde yaşamak adına hiçbir şey kalmayan İstanbullular etkilenecek” dedi.

RANTA KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞRI

Yeni Afet Yasası ile Arnavutköy’den Küçükçekmece’ye kadar halkın yerinden sürüleceğini ve mülksüzleştirileceğini söyleyen Osmanağaoğlu, şöyle konuştu: “Kabul edilen yasa ile özellikle İstanbul’da büyük bir yer değiştirme ve sermaye için rant ortaya çıkarılacak. TOKİ iştirakı olan Emlak Konut’un 2002’den bu yana İstanbul’da tamamladığı konut sayısı 80 bin 788. Fakat bu konutlar halkın ihtiyacı için mi inşa ediliyor? Hayır, zira İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre bu 80 bin 788 konutun, 68 bin 644’ü lüks konut statüsünde. Sahte seçim vaatlerine karnımız tok! İstanbul halkını yerel seçimlerde Murat Kurum’a oy vermemeye, her daim kenti ve doğayı talan eden rant projelerine karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.’’