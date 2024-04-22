Kanalizasyon suyu döküldü

Çeşme’nin Şifne mevkiinde kanalizasyon suları denize dökülüyor. Yaşam savunucuları tepkili.

Haber Merkezi

İzmir Çeşme Ekoloji Platformu, ilçede kanalizasyon sularının denize dökülmesine ilişkin Ilıca Koyu’nda eylem yaptı. Burada konuşan Çeşme Ekoloji Platform gönüllüsü Menekşe Ecer, sermaye ve rant çevrelerinin uzun yıllardır gözünü Çeşme’ye diktiğini belirterek geçen günlerde Sakarya Mahallesi’nde arsa rantı için yüzlerce zeytin ağacının kesildiğini söyledi.

MA’da yer alan habere göre, doğal arkeolojik sit alanı Aya Yorgi’de izinsiz kazı ve ağaç kıyımı yapıldığını da anımsatan Ecer, "Eko yıkıma neden olanlardan hesap sorup onlara dur demeyecek miyiz?" diye sordu.

Şifne’de kanalizasyon sularının denize döküldüğünü söyleyen Ecer, “Yıllardır bu dereye bırakılarak Ilıca Plajı’nın üç koy yan tarafındaki denize dökülen bu kanalizasyon, deniz yaşamını yok edecek çok ciddi bir tehlikedir. Tıpkı kanalizasyonun derin deşarj yoluyla, yıllar boyu Marmara Denizi’ne dökülerek, Marmara’nın ölü bir denize dönüşmesinin acı tecrübesindeyken, hala Çeşme’de benzer hataların yerel ve büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor oluşunu kabul etmiyoruz. Denizler kanalizasyon atık havuzu değildir. Deniz yaşamı olmadan insan yaşamı olmayacağının bilincinde, bu kanalizasyonun denize bırakılmasına son verilebilmesini sağlayacak ileri biyolojik arıtma tesisinin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz" dedi.