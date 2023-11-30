Kandilli Rasathanesi duyurdu: Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 11.01'de Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.01'de meydana gelen depremin derinliği, 5.3 km olaraka ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 30, 2023
HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) https://t.co/Cgiy7dIWU5
30.11.2023, 11:01:14 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
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