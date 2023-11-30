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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 11.01'de Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 30.11.2023 11:50
  • Giriş: 30.11.2023 11:50
  • Güncelleme: 30.11.2023 11:52
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 11.01'de meydana gelen depremin derinliği, 5.3 km olaraka ölçüldü.

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