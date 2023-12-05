Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06:02'de Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06:02'de gerçekleşen depremin derinliği, 9.9 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 5, 2023
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) https://t.co/D8iegDSTpX
05.12.2023, 06:02:25 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 9.9 km#Kandilli
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