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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06:02'de Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 05.12.2023 06:40
  • Giriş: 05.12.2023 06:40
  • Güncelleme: 05.12.2023 06:48
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06:02'de gerçekleşen depremin derinliği, 9.9 km olarak ölçüldü.

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