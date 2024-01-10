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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06:35'te Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 10.01.2024 07:23
  • Giriş: 10.01.2024 07:23
  • Güncelleme: 10.01.2024 07:26
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06:35'te meydana gelen depremin merkez üssü Yayıkdamlar, Yayladağı olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 6.0 km olarak ölçüldü.

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