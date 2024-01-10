Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06:35'te Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06:35'te meydana gelen depremin merkez üssü Yayıkdamlar, Yayladağı olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 6.0 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 10, 2024
YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) https://t.co/TdsGCYaEnE
10.01.2024, 06:35:07 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 6.0 km#Kandilli
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