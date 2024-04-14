Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 12:06'da Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12:06'da meydana gelen depremin merkez üssü Tanışık-Malatya olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 14, 2024
TANISIK-(MALATYA) https://t.co/CGrpIuAAH2
14.04.2024, 12:06:05 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli