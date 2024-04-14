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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 12:06'da Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 14.04.2024 12:22
  • Giriş: 14.04.2024 12:22
  • Güncelleme: 14.04.2024 12:24
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 12:06'da meydana gelen depremin merkez üssü Tanışık-Malatya olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

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