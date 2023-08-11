Kandıra'da 2 günlük denize giriş yasağı

Kocaeli'de Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ağustos Cumartesi günü Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda, 13 Ağustos Pazar günü ise tüm plaj ve koylarda denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Güncel 11.08.2023 13:52 Giriş: 11.08.2023 13:52

Güncelleme: 11.08.2023 14:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA