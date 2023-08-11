Kandıra'da 2 günlük denize giriş yasağı
Kocaeli'de Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ağustos Cumartesi günü Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda, 13 Ağustos Pazar günü ise tüm plaj ve koylarda denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu denize girilmesi yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığı'nın yaaptığı açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 12 Ağustos Cumartesi günü Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda, 13 Ağustos Pazar günü ise tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.
Yurttaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.