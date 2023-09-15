Kandıra sahilinde baş, el ve ayakları olmayan bir kadına ait cansız beden bulundu
Kandıra’da sahilde baş, el ve ayakları olmayan bir kadının cansız bedeni bulundu. Cesedin uzun süredir suda olduğu belirlenirken, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Kandıra’da sahilde baş, el ve ayakları olmayan bir kadına ait cansız beden bulundu.
Olay, saat 14.20 sıralarında Pınarlı Mahallesi Sardala Koyunda meydana geldi. Sahilde gezerken kıyıya vuran cansız bedeni gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cansız bedenin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Baş, el ve ayakları olmayan cansuz bedenin uzun süredir suda olduğu belirlendi. Bir kadına ait olduğu tespit edilen cansız beden, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.