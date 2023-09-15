Kandıra sahilinde baş, el ve ayakları olmayan bir kadına ait cansız beden bulundu

Kandıra’da sahilde baş, el ve ayakları olmayan bir kadının cansız bedeni bulundu. Cesedin uzun süredir suda olduğu belirlenirken, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Güncel 15.09.2023 22:51 Giriş: 15.09.2023 22:51

Güncelleme: 15.09.2023 23:00 Kaynak: DHA

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DHA