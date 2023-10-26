Kanlı Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay tutulması ne zaman sorusu gökyüzüyle ilgili yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Pek çok kurum tarafından yılın en etkileyici gök olayı olarak nitelendirilen Kanlı Ay tutulması bu yıl Ekim ayında gözlemlenebilecek. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay tutulması ne zaman, Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi soruları araştırılmaya hız kazandı. Bu yıl Ekim ayında gözlemlenecek olan Kanlı Ay tutulması sayılı günler kala gökyüzüne meraklı ve bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen yurttaşlar Kanlı Ay tutulması ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Kanlı Ay tutulması nedir? İşte detaylar...

Kanlı Ay tutulması yağmuru ne zaman?

Yılda pek çok kez gerçekleşen ay tutulmalarından biri olan ve en etkileyicilerinden biri olarak anılan Kanlı Ay tutulması bu yıl Ekim ayında gerçekleşecek. EKanlı Ay tutulması bu yıl 28-29 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması en net gözlemlenebileceği zaman aralığının ise 28 Ekim akşamı saat 21.01 ile 29 Ekim gecesi 01.26 sularında olacağı bilim insanları tarafından belirtildi.

Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Kanlı Ay tutulması Asya'nın en doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak. Bilim insanları Kanlı Ay tutulmasının Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ederken Türkiye'den gözlemlenebileğini belirtti Bununla birlikte uzmanlar gök olayını takip etmek isteyen yurttaşları şehirden uzak ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelere davet etti.

Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.