Kanser hastalarının tedavisi aksamamalı

Türkiye’de her 5 ölümden biri kanserden oluyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Saydan "Hayati önem taşıyan kanser ilaçları bulunabilir olmalı" dedi.

Haber Merkezi

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Türkiye’de birçok ilacın temininde sıkıntı yaşandığını ve bunların arasında hayati öneme sahip kanser ilaçlarının da bulunduğunu söyledi.

TEDAVİLER AKSIYOR

Saydan açıklamasında şunlara değindi: “Bulunamayan ilaçlar arasında yer alan, yaşamsal nitelikte olan ve yerine verilebilecek seçenek olmayan kanser ilaçlarının temininde de sorunlar yaşanıyor. İlacını bulamayan/alamayan kanser hastasının da tedavisi aksamış oluyor. Özellikle ithal olarak yurtdışından gelen ilaçlar başta olmak üzere aralarında kanser ilaçlarının da olduğu bazı ilaçlara ulaşmakta sorun yaşıyoruz. Bunun sebebi ilaç fiyatlandırma politikasında izlenen fiyatları baskılayıcı tutum olmakla birlikte, üretici ve aracı paydaşların maliyetin karşılanmadığı noktada üretimden ya da tedarikten vazgeçmesidir. En kısa sürede İlacın bulunabilir hale gelmesi için sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi gerekiyor."