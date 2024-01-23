Kanser tedavisi gördüğü sırada tutuklanmıştı: Sanatçı Emel Çiftçi tahliye edildi

Kanser tedavisi gördüğü sırada tutuklanan sanatçı Emel Çiftçi, yargılandığı davanın ilk duruşmasında yurt dışı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Hakkında 'örgüt üyeliği' ve 'örgüt yöneticiliği' iddialarıyla açılan dava nedeniyle rahim kanseri tedavisi gördüğü sırada 21 Ağustos'ta gözaltına alınıp tutuklanan sanatçı Emel Çiftçi, ilk duruşmada yurt dışı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 'Ulaş' adlı gizli tanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi. Tanık, Çifçi'nin 'sözde sanatçı olduğunu, örgüt kadrosu olduğunu' öne sürdü.

İDDİALARI REDDETTİ

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre, iddiaları reddeden Çiftçi, gizli tanığın belirttiği kişileri tanımadığını ifade etti. Kendisinin sanatçı olduğunu ve kanser tedavisi gördüğünü belirten Çiftçi, tahliyesini istedi.

İddia makamı Çiftçi'nin tutukluluğunun devamını istedi. Çiftçi'nin avukatı Şerzan Yelboğa, gizli tanık beyanlarının soyut olduğunu, dosyada iddiaları destekleyecek somut bir delil bulunmadığını söyledi.

DURUŞMA 14 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yurt dışı adli kontrol tedbiriyle Çifçi'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma 14 Mart'a ertelendi.