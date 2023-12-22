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Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli 31 yaşındaki polis memuru Koray Sütçü kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 22.12.2023 10:15
  • Giriş: 22.12.2023 10:15
  • Güncelleme: 22.12.2023 10:22
Kaynak: DHA
Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli 31 yaşındaki polis memuru Koray Sütçü hayatını kaybetti.

Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

Genç polisin cenazesi bugün (22 Aralık Cuma) namazına müteakip Ortaköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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