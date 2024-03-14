Kanserden 8 kat fazla görülüyor

Sibel BAHÇETEPE

Kronik böbrek yetmezliği giderek artıyor. Dünya genelinde her 10 kişiden birinin kronik böbrek yetmezliği ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken hekimler "Toplumsal mücadele ile böbrek hastalığı riskini azaltmak mümkün" dedi

Türk Nefroloji Derneği, “Dünya Böbrek Günü” kapsamında dün bir toplantı düzenledi. Türk Nefroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurhan Seyahi ise “Ülkemizde yürütülmüş olan CREDIT Çalışması’na göre erişkin nüfusta kronik böbrek hastalığının sıklığı yüzde 10’un üzerindedir. Hastalığa bu kadar sık rastlanmasına rağmen tanının konulamaması özellikle erken evrelerinde hastalığın herhangi bir bulguya yol açmadan sessiz seyretmesindendir. Erken tanı ve zamanında başlanan tedavi ile günümüzde kronik böbrek hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilmekte ve son dönem böbrek yetmezliğinin gelişmesi engellenebilmektedir" diye konuştu. Prof. Dr. Mustafa Arıcı da dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kronik böbrek hastası olduğunu anımsatarak "Bu sayı, dünya genelindeki diyabet hastası sayısının 2 katı, kanser hastası sayısının ise 8 katıdır. Bu özelliği ile kronik böbrek hastalığı, kronik hastalıklar arasında ne yazık ki en ön sırada yer almaktadır" dedi.

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AĞRI KESİCİLER BÖBREKLERE ZARAR VEREBİLİR

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Ecder, bilinçsiz olarak kullanılan bazı ilaçların böbrek fonksiyonlarının daha da kötüleşmesine neden olabileceğini söyledi. Ecder, özetle şunları söyledi: "Halk arasında yaygın olarak kullanılan belirli ağrı kesiciler böbrekler için sakıncalı olabilirler. Bazı antibiyotikler de böbrekler üzerinde zararlı etki gösterebilir. Böbrek hastaları hekimin onayı olmadan hiçbir ilacı ve destek ürününü asla kullanmamalıdır."