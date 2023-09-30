Kansere karşı mücadele eden DJ ve fotoğrafçı Alper Fidaner için dayanışma gecesi düzenlenecek

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören DJ ve fotoğrafçı Alper Fidaner için dayanışma gece düzenleniyor. Ankara Alerta'da 5 Ekim'de düzenlenecek olan dayanışma gecesinin geliri Alper Fidaner'e bırakılacak.

DJ ve fotoğrafçı Alper Fidaner bir süredir akciğer kanseri ile boğuşuyor.

Ankara'da tedavi gören Alper Fidaner için arkadaşları ve dostları, dayanışma gecesi düzenleyecek.

Uluslararası fotoğraf yarışmalarında birçok kez ödüle layık görülen Alper Fidaner için düzenlenecek olan dayanışma gecesi, 5 Ekim'de Alerta'da gerçekleşecek.

Geceye katılamayacaklar da şu linklerden bilet alabilir.

Yazar Metin Solmaz, Alper Fidaner için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dsayanaışma gecesi için destek çağrısında bulundu.

Solmaz'ın paylaşımı şöyle:

"5 Ekim’de Ankara’da Alerta’dayız. Gecenin geliri 30 yıllık arkadaşım, eski ortağım, isitisnai insan Alper Fidaner’e kalacak. Lütfen paylaşın."

5 Ekim’de Ankara’da Alerta’dayız. Gecenin geliri 30 yıllık arkadaşım, eski ortağım, isitisnai insan Alper Fidaner’e kalacak. Lütfen paylaşın. pic.twitter.com/7x9CKdXrSx — Metin Solmaz❓ (@metinsolmaz) September 30, 2023

APER FİDANER KİMDİR?

Alper Fidaner 1965’te Bursa’da doğdu. Bir yaşından beri Ankara’da yaşıyor. 1983’ten beri fotoğrafçı. AFSAD Yönetim Kurulunda, Fotoğraf dergisi yayın kurulunda çalıştı. Uluslararası fotoğraf yarışmalarında defalarca ödül aldı. Defalarca sergi açtı, saydam gösterisi yaptı, karma sergilere katıldı. Fotoğrafları bir çok gazete ve dergide yayınlandı.

Aşk acılarını anlatan Akrep Burcu Günleri ile Orhan Pamuk'un kitaplarındaki İstanbul atmosferini görsel bir anlatıma dönüştürme niyeti taşıyan İstanbul: Karamelek’in de bulunduğu on küsur saydam gösterisi hazırladı ve bunları uzun zaman pek çok yerde sergiledi.

Dergiler çıkardı, radyo programları yaptı. Eski 45’likler modasının başlamasında Murat Meriç’le beraber Radyo Arkadaş’ta yaptığı efsane Çıtır Çıtır programının, TRT için hazırladıkları Kırıkbeşlik belgeselinin etkisi vardır. Ankara'da ve İstanbul'da çeşitli barlarda DJ’lik yaptı.