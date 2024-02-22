Kansere yakalanan Tanyeli: İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu

Pankreas kanserine yakalanan ve ameliyatla kurtulma yolunun kapandığını anlatan eski oryantal Tanyeli, hastalığı öncesi dans eğitmenliği yaptığı akademiyle ilgili "İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu" dedi. Tanyeli ayrıca kendisi için düzenlenen moral gecesinde tedavisi için 1.5 milyon lira toplandığı iddiasını da yalanladı.

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalanan Tanyeli, sağlık durumuna ve yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastalığı öncesinde dans eğitmenliği yaptığı akademiye sitem eden Tanyeli, kansere yakalanınca işten atıldığını berliterek, “İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. ‘Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz’ dediler. Çok kibarlardı ama asıl o dönem sigortaya ihtiyacım vardı" diye konuştu.

Bir televizyon programında konuşan Tanyeli, sanatçı dostları tarafından düzenlenen moral gecesinde tedavisi için 1.5 milyon lira toplandığı iddiasına da, "Maalesef o rakamlar yok. Olsaydı ‘oh’ derdim, başka bir şey demezdim" diye yanıt verdi.

AMELİYAT YOLU KAPANDI

Kanserden ameliyatla kurtulma imkânının da bulunmadığını söyleyen Tanyeli "Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum" ifadelerini kullandı.