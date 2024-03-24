Kanseri yendi, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kanseri yenen ve son tetkiklerini yaptırmak için Karadağ'a gideceği sırada Tuzla'da trafik kazası geçiren 46 yaşındaki Gökhan Ünlü, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kanseri yenen motosiklet sürücüsü Gökhan Ünlü (46), son tetkiklerini yaptırmak için Karadağ'a gideceği sırada Tuzla'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Gökhan Ünlü'nün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 12 Şubat tarihinde TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Gökhan Ünlü idaresindeki 16 GU 178 plakalı motosiklet, sol şeritten en sağ şeride geçmeye çalıştığı anda arkadan gelen TIR'ın çarpması üzerine kontrolü kaybederek düştü. Daha sonra TIR ve arkasından gelen kamyonetin çarpması sonucunda Gökhan Ünlü hayatını kaybetti.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE 5 DAKİKA DURDU

Kazaya karışan sürücüler olay yerinde 5 dakika bekledikten sonra yollarına devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Gökhan Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"112 GELMEDEN AYRILDIK"

Kazaya karışan kamyonetin şoförü emniyetteki ifadesinde, "12 Şubat günü saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde benim sevk ve idaremdeki 34 LH 7341 plaka sayılı kamyonet ile babam B.Ö. ile birlikte orta şeritte normal hızımda, hızım tahmini 80 kilometreydi seyir halindeyken, orta şeritte bulunan plakasını bilmediğim beyaz renkli tankerin arkasında ilerliyorduk. Ben sollama yapacaktım, bu yüzden TIR'a yaklaşıyordum, aynalarımı kontrol ediyordum. Öndeki TIR frene bastı, ben de TIR'a yaklaşmamak için frene bastım. O anda benim şeridimin sağ beyaz çizgisinde yerde bir kişi düşmüş vaziyetteydi. Kişiyi ezmemek için hemen direksiyonumu sola kırdım, sol şeride geçtim. Sol şeridim boştu, hemen sol şeritte devam edip dörtlülerimi yaktım. Sağa sinyal verip sağ taraftaki emniyet şeridine geçip durdum. Ben kişinin üzerinden asla geçmedim, en ufak bir ezme olsaydı benim aracım sallanırdı ve ben hissederdim. Asla aracımızda öyle bir sallanma olmadı. Kazada benim bir kusurum bulunmamaktadır. Sonra çevredekiler 112'yi aradılar. Ben ve babam 112 ambulans gelmeden oradan aracımıza binip ayrıldık" dedi.

KANSERİ YENDİ, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Gökhan Ünlü'nün kanseri yendiği ve son tetkiklerini yaptırmak için Karadağ'a gittiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.