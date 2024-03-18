Kansu Şiir Ödülü, Çankaya’nın oldu

Kültür Sanat Servisi

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü bu yıl “Epikriz” adlı kitabıyla Gülümser Çankaya kazandı.

Ödüle gerekçe olarak, şairin “anlatımcı ve imgeci ikilemini ustalıkla aşması, zarif şiirsel kolajlarını kavrayıcı ve bütünlüklü şiirsel gövdelere ustalıkla eriştirebilmesi, yaşadığı zamanın tini ile kadın-insanın incelik ve şairaneliğe taviz vermeyen taze bir şiir dili oluşturabilmesi” gösterildi.

Ödül, bu yıl sonbahar aylarında yapılacak törenle şaire verilecek.