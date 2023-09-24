'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti

Altın Portakal'da sansürle gündem olan 'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke 55 yaşında hayatını kaybetti.

Altın Portakal Film Festivali'nde seçkiden çıkarılan ve sansür nedeniyle jürilerin çekilerek destek gösterdiği "Kanun Hükmü" filminin görüntü yönetmeni İlker Berke, hayatını kaybetti.

“Kanun Hükmü” belgesel ekibinden görüntü yönetmeni sevgili dostum güzel insan İlker Berke’yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var . O telefona bakamadım… o telefona geri dönemedim pic.twitter.com/M1Y5Lc9O0g — Nejla Demirci (@NejlaDemirci1) September 24, 2023

Berke'nin ölüm haberini belgeselin yönetmeni Nejla Demirci sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"“Kanun Hükmü” belgesel ekibinden görüntü yönetmeni sevgili dostum güzel insan İlker Berke’yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var . O telefona bakamadım… o telefona geri dönemedim"



