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'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti

Altın Portakal'da sansürle gündem olan 'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke 55 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel
  • 24.09.2023 20:40
  • Giriş: 24.09.2023 20:40
  • Güncelleme: 24.09.2023 20:47
Kaynak: Haber Merkezi
'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti

Altın Portakal Film Festivali'nde seçkiden çıkarılan ve sansür nedeniyle jürilerin çekilerek destek gösterdiği "Kanun Hükmü" filminin görüntü yönetmeni İlker Berke, hayatını kaybetti.

Berke'nin ölüm haberini belgeselin yönetmeni Nejla Demirci sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"“Kanun Hükmü” belgesel ekibinden görüntü yönetmeni sevgili dostum güzel insan İlker Berke’yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var . O telefona bakamadım… o telefona geri dönemedim"

20 jüri üyesi Kanun Hükmü belgeselinin Altın Portakaldan çıkarılmasına tepki olarak görev bıraktı


 

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