‘Kanun Hükmü’ne festivalde sansür!

Haber Merkezi

Yönetmen Nejla Demirci'nin KHK ile görevinden alınan Doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, bir kez daha sansürle gündeme geldi. 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Ankara ayağında açılış filmi olması beklenen belgesele Çankaya Kaymakamlığı tarafından yasak getirildi. Sansüre gerekçe olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gösterildi.

Festival yönetimi konuya dair bir açıklama yayınlayarak Necla Demirci'nin yanında olduklarını vurguladı. Yönetim, "Sansürün karşısında konumlanmış bir festival olarak bu hukuksuz yasaklama kararını kınıyor, yönetmen Nejla Demirci ile dayanışma içinde olduğumuzu yineliyoruz" dedi.

FİLMİ SUÇ İLAN ETTİLER

Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, yasağın son dakika geldiğini söyledi. Yaşananların hukuksuz olduğuna dikkat çeken Demirci şunları aktardı: “Bir filmi suçlu ilan etmek sinemaya vurulmuş bir darbedir. Seyretmedikleri bir filmi suçlu ilan ettiler. Antalya Film Festivali’nde bakanların izlemedikleri bir filme yorum yapmasını kınamış ve izlemeleri için çağrı yapmıştım. Filmi izledikten sonra da bu tavrı sergiliyorlarsa bu KHK meselesini asla tartıştırmak istemediklerinin göstergesidir. Bir filmi suçlu ilan edip onun gösterimini engellemek suçtur."