Kaos GL'den yandaş Yeni Akit'e tazminat davası

Kaos GL, kendisini sürekli hedef gösteren yandaş Yeni Akit gazetesi hakkında 55 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Kaos GL, iktidara yakın yayın organlarından Yeni Akit hakkında, 'hakaret, aşağılama ve nefret söylemi üreterek kişilik hakları ihlal edilmesi' gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Kaos GL'de yer alan habere göre, derneği temsil eden avukat Kerem Dikmen, Ankara 33. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Kaos GL’nin LGBTİ+ toplumuna dönük saldırıların hedefi olduğunu belirten avukat Dikmen, dilekçede Yeni Akit’ten toplam 55 bin TL tazminat ve yasal faizi talep ederek dava gerekçesini şöyle açıkladı:

“Davalı Yeni Akit gazetesi düzenli olarak müvekkil derneğe sapkın, sapık, sapkınların çatı örgütü, ahlaksızlığın merkezi, sapkın homolar, "Kendilerini LGBTİ olarak tanımlayan eşcinsel sapkınlar", "Batılı ülkelerin ve Alman Vakıfları'nın fonlarıyla beslenen homolar", "sapkın homolar", "eşcinsel ahlaksızlar", "AB ülkelerinin, Alman Vakıfları"nın ve Soros'un kirli paralarından nemalanan homolar, sapkınlıklarını ve ahlaksızlıklarını normalleştiren provakatif faaliyetlere imza atıyor", "LGBTİ'li ahlaksızlar", "gayriahlaki oluşumlar", "Ülkemizdeki sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL" ve benzeri hakaret içerikli nefret söylemleriyle saldırmakta, kişilik haklarını ihlal etmektedir.”

“YENİ AKİT'İN İFADELERİ NEFRET SÖYLEMİDİR"

Dilekçede, Yeni Akit’in Kaos GL’yi hedef gösteren yazıları delil olarak sunuldu. Dikmen, Yeni Akit’in bu yazıları yayarak LGBTİ+'lara dönük nefreti körüklediğini vurguladı ve ekledi:

“Yani kitleleri harekete geçirdiğinin, nefreti körüklediğinin, müvekkile dönük şeref ve itibarı tahkir etme ve aşağılama şeklindeki haksız eylemlerin kitleler arasında da karşılık bulduğunun açık göstergeleri vardır. Bunlar, okur yorumlarından gözlemlenmektedir. Özellikle bir kısmı internet üzerinden yapılan ve yukarıda listelenen yayınlara internet sitelerinde okuyucular tarafından yapılan yorumlar, bu hakikati gözler önüne sermektedir.”

Yeni Akit’in Kaos GL’ye dönük ifadelerinin nefret söylemi olduğunu hatırlatan Av. Dikmen, Kaos GL’nin kitleler gözünde düşmanlaştırıldığını, ahlaksızlık, sapkınlık gibi toplumca dışlanan kavramlarla özdeşleştirildiğini; kendisine dönük ön yargıların yaygınlaştırıldığını da ekledi:

“Aynı zamanda hakaret içeren bu ifadeler müvekkili hedeflemekte, hedef göstermekte, toplum karşısında onu küçük düşürmekte, şeref ve itibarına zarar vermekte, potansiyel üye ve destekçilerini dernekten uzaklaştırmaktadır. Özellikle derneğin etkinliklerine dönük hedef göstermeler nedeniyle müvekkil dernek geçmişte birçok etkinliği de gerçekleştirememiş ve bu nedenle planlı faaliyetleri de sekteye uğramıştır.”