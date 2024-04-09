Kapalı merkeze 2 milyon 248 bin TL’lik harcama

Haber Merkezi

DEM Parti’ye geçen Urfa Suruç Belediyesi’nin 176 milyon 997 bin 954 TL borcu olduğu ortaya çıktı. Muhtarları ve yurttaşları tehdit etmesi ile sık sık gündem olan ilçe kaymakamı ve kayyum İbrahim Güneş, seçimden iki gün sonra sessiz sedasız Kaymakamlık görevinden alınarak yerine Urfa Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur atandı.

Güneş’in seçimden iki gün önce 29 Mart’ta yaptığı harcamalar ise dikkat çekti. Belediyeye ait gastronomi merkezi için tam 2 milyon 248 bin TL’lik tavuk ve kırmızı et alındı. Ancak Koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla kapatılan gastronomi merkezi yaklaşık 3 yıldır kapalı.

Kapalı olmasına rağmen gastronomi merkezi için yapıldığı gösterilen 2 milyon 248 bin TL’lik et ve tavuk alımı için aynı tarihte, yani 29 Mart günü 5 ayrı fatura kesildi. Bu faturalar şöyle; 621 bin 202,86 TL, 616 bin 645,49 TL ve 203 bin 105,56 TL’lik 3 ayrı tavuk eti alımları ile 402 bin 058,96 TL ve 405 bin 210,60 TL’lik kırmızı et alımları.