Kapalıçarşı'da 'gram altın' krizi

Kapalıçarşı piyasasında gram altın bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Hem kuyumcular, hem uzmanlar artan talep nedeniyle altın ithalatındaki kotanın kaldırılmasına dikkat çekiyorlar. Öte yandan bir kg altında, dış ve iç piyasa arasında 5 bin dolarlık makas oluşmuş durumda.

Güvenilir liman olarak bilinen altın piyasasında son zamanlarda büyük bir hareketlenme yaşanıyor. Altına olan talebin artması arz-talep dengesini bozarken bu durum kalpazanların da ekmeğine yağ sürmüş durumda.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, Kapalıçarşı'daki kuyumcular altın ithalatına getirilen kotanın, iç ve dış piyasa arasındaki makasın açılmasına neden olduğunun altını çiziyor. Kapalıçarşı esnafı, özellikle online satışlarda yurttaşlara düşük ayarlı ya da sahte altın satanlara karşı dikkat olunması gerektiğini belirtirken, talebin mevcut haliyle devam etmesi durumunda fiziki altın bulmakta zorluk yaşanacağı dile getiriyorlar.

YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Kapalıçarşı'da kelimenin tam anlamıyla, gram altın bulmakta güçlük yaşanıyor. Esnaflar, birkaç yıl öncesine göre ayaklı borsadaki firma sayısının yarıya yarıya azaldığını dile getirirken, son günlerde çarşının sessiz olduğunu belirtiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerden yüksek çıkmasına dikkat çekerken, "Enflasyondaki yükselişin mayıs ayına kadar süreceği, hatta mayısta tepe noktasına ulaşacağı anlaşılıyor. Enflasyona karşı parasını korumak isteyen vatandaşın fiziki altın talebi hiç olmadığı kadar arttı. İthalatta sınırlamayı da eklediğinizde altının dış piyasa fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasındaki makas açıldı" dedi.

5 BİN DOLAR FARK

Altına olan taleple ilgili de bilgi veren Yıldırımtürk, şu tespitleri sıraladı:

"Mevduattan çıkan paranın bir kısmı dövize bir kısmı altına yöneliyor. Yüksek talep arz-talep dengesini bozuyor. Geçtiğimiz yıl, altın ithalatına kota getirildi. Bu işi yapan 15 aracı kurum var ve aracı kurumlara sadece 25 ile 475 kilogram altın getirme izni verildi. İthalat rakamlarına baktığımızda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 60'lık bir düşüş var. Bir kilogram altında, dış ve iç piyasa arasında fark 5 bin dolar.

Şu an piyasada gram altın sıkıntısı yaşanıyor. Çözüm olarak geçici bir süreliğine de olsa altın ithalatına konulan kotanın kaldırılması gerekir. Bu kotayı kaldırdığınızda 5 bin Euroluk fark Haziran 2023 ayındaki gibi 100 dolara düşebilir. Böylelikle 2 bin 500 TL olan altının gramı 2 bin 200 TL'ye kadar geriler."

MASRAFLAR KATLANDI

Yurtdışından yolcularla birlikte getirilen altınların da piyasayı etkilediği bilgisini paylaşan Yıldırımtürk, "Çarşı esnafı sattığı altının yerine tekrar dövizle altın alıyor. Diğer bir sıkıntı da darphane ürünlerinde yaşanıyor. Çeyrek ve 1 kilogram Cumhuriyet Altını zor bulunuyor, darphane masrafının üzerine 5 bin dolar daha vermeniz lazım. Kota devam ederse fiyatlar arasındaki makas açılacaktır" diye konuştu.