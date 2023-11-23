Kapatılan Zaman gazetesinin yöneticilerinden Mehmet Kamış tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan, kapatılan Zaman gazetesinin yöneticilerinden Mehmet Kamış, tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Çeşme'de düzenlenen operasyonda yakalanan Mehmet Kamış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kamış'ın Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli, kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.