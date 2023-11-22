Kapatılan Zaman Gazetesi’nin yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan, kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan Mehmet Kamış, İzmir'de yakalandı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan, kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan Mehmet Kamış yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi’nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan Mehmet Kamış yakalandı.

Gözaltına alınan Kamış'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.