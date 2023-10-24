Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda diplomatik araçta 54 kilo kokain ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliği'ne ait araçta 54 kilo 912 gram kokain ele geçirildi.

Güncel
  • 24.10.2023 13:16
  • Giriş: 24.10.2023 13:16
  • Güncelleme: 24.10.2023 13:20
Kaynak: AA
Kapıkule Sınır Kapısı'nda diplomatik araçta 54 kilo kokain ele geçirildi
Fotoğraf: AA

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan diplomatik bir araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı.

Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliğine ait otomobil Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Şüphe üzerine gümrük muhafaza görevlilerince aranan araçta gizlenen 52 paketteki 54 kilo 912 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü ve araçta bulunan bir başka kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol