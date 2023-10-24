Kapıkule Sınır Kapısı'nda diplomatik araçta 54 kilo kokain ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliği'ne ait araçta 54 kilo 912 gram kokain ele geçirildi.

Güncel 24.10.2023 13:16 Giriş: 24.10.2023 13:16

Güncelleme: 24.10.2023 13:20 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan diplomatik bir araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı. Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliğine ait otomobil Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Şüphe üzerine gümrük muhafaza görevlilerince aranan araçta gizlenen 52 paketteki 54 kilo 912 gram kokain ele geçirildi. Sürücü ve araçta bulunan bir başka kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.