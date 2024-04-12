Kapıyı açanlar hep kadınlar

Yerel seçimlere kadınların başarısı damga vurdu. En küçük yerel yönetim birimi içerisinde kendilerine apayrı bir alan açan muhtar kadınlar, “Kapıları açan çoğunlukla kadınlardı. Hayatın her alanında var olmak istiyoruz” dedi.

Havva GÜMÜŞKAYA

31 Mart yerel seçimlerinde kadın temsili açısından tarihe geçecek sonuçlar ortaya çıktı. Kadın belediye başkanı sayısında çok ciddi bir artış yaşandı. Seçimlerde adaylıkları engellenen, önüne pek çok engel çıkarılan kadınlar, en küçük yerel yönetim birimi muhtarlık içinde ise kendilerine apayrı bir alan açtı.

Ankara’nın birçok mahallesinde muhtarlıkları kazanan kadınlar seçim dönemi boyunca karşılaştıklarını, seçim günü yaşadıklarını ve 5 yıl sürede hayal ettiklerini anlattı.

Çankaya Bağcılar Mahallesi muhtarı seçilen Duygu Aydos, 20 yıl boyunca mahalle muhtarı olan ve bugüne kadar karşısına hiç kadın aday çıkmayan bir erkeğin karşısında seçimin kazananı oldu. 39 yaşındaki Aydos, “Muhtarlık afişlerinde erkek azaların fotoğrafını koyarken kadın azaların yüzünü kapatan zihniyete karşı kazandım” diyor.

Saha çalışmalarında en çok duyduğu cümlelerden birinin “Artık bir kadın muhtarımız olsun yeter" olduğunu söyleyen Aydos, çalışmalara sırasında tanıştığını bir kadın ile kurdukları ilişkiyi şöyle anlatıyor: “İlk gittiğimiz ev ziyaretinde bir kadınla tanıştım. Beni görünce o kadar sevindi ki, seçim dönemi boyunca en az benim kadar uğraştı. Kendisi de çok istemiş ama cesaret edememiş. ‘Onların karşısında kazanamam’ diye düşünmüş. Kendisi şu an benim azam. Beraber çalışacağız.”

Duygu Aydos - Çankaya Bağcılar Mahallesi Muhtarı

Küçük çocuğunun olmasının karşısında bir engel oluşturulmaya çalışıldığını belirten Aydos, “Diğer adaylardan biri, kendi çalışmasını yaparken ‘‘Duygu’nun küçük bir çocuğu var. Nasıl yapacak? Yapamaz’’ demiş. Eğer küçük çocuğu olan bir erkek olsa sorun yoktu çünkü çocuğa anne bakıyor. Ben de bunu bana söylediklerinde, ‘‘Ben bu mahallede bir kız çocuğu yetiştireceğim. Kendi çocuğumu nasıl bir mahallede büyütmek istiyorsam öyle bir mahalle hayal ediyorum’’ dedim. Birçok ev ziyareti yaptık. Kapıları açan çoğunlukla kadınlardı. Maalesef kadınların çalışma hayatının dışında kaldığı bir ülkedeyiz. Hayatın her alanında var olmak istiyoruz. Bunun için de kadın çalışmalarına öncelik vermek istiyorum. Halk meclisi kurmak, kadın ve öğrenci atölyeleri, mahalle kütüphanesi yapmak istediklerimden birkaçı... Bunun için de şimdiden onlarca gönüllü buldum. Tabii ki çoğunluğu kadınlar” diye konuştu.

DAYANIŞMA KAZANDIRDI

Çankaya’nın bir başka mahallesi olan Esatoğlu Mahallesi’nde muhtar seçilen Özlem Ersöz ise mahalle için iyi şeyler yapmak isteyenlerden oluşan bir ekip olarak çalıştıklarını söyledi. Büyük bir dayanışma ile seçim çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Ersöz, bundan sonrası için “Kadınların nefes alabileceği ve bir arada olabileceği Kadın Dayanışma Atölyeleri gibi alanlar oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Özlem Ersöz - Çankaya Esatoğlu Mahallesi Muhtarı

Ersöz, “Seçim çalışmalarımızda olağanüstü tepkiler aldık. Dayanışma ile kazandık ve mahalleli bizim bu halimize hayran oldu. Örgütlü bir halde hareket etmemiz büyük ilgi çekti ve destek gördü. Mahalle için iyi şeyler yapmak isteyenlerden oluşan genç bir ekiptik. Mahalleli de en büyük farkı; enerjik ve yerinde duramayan bir ekip olduğumuz için yarattığımızı söyledi. Ve bundan sonra da bu şekilde mahalle için çalışacağız. Hatta mahallemizden yeni katılımcılarla zenginleştirip büyük bir gönüllü ekibi kurmak istiyorum” diyerek mahalledeki planlarından bahsetti.

EN ÇOK KADINLARI VURUYOR

Yenimahalle ilçesinde bulunan İlkyerleşim Mahallesi’nde iki dönem muhtarlığın ardından üçüncü dönemde de kazanan Fecire Yazan, kadın adaylarda ve kazanan sayısında yaşanan artışa sevindiğini belirterek “Belki biz örnek oluyoruz” diyor.

İlk başlarda çok zorlandığını belirten Yazan, zaman içerisinde aşıldığını şu sözlerle anlatıyor: “Erkek muhtar beklerken kadın gördüklerinde şaşırıyorlardı ya da bir şey anlatırken onların sorunlarına çözüm üretebileceğimiz konusunda endişeli bakışları fark ediyordum. Ama bu giderek alışılmaya başlandı ve değişti. Kadın yöneticiyi kabul etme eğilimi arttı.”

Yoksulluğun en çok kadınları etkilediğini söyleyen Yazan, “Özellikle kadınlara dönük bir faaliyetler yapmayı önemsiyoruz. Mahalle bostanı yapıyoruz. Burada ihtiyaç sahiplerinin çalışmaya katmaya çalışıyoruz. İki yıla yakın deneyimimiz var. Daha yaygınlaştırıp biraz daha kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu proje aynı zamanda ata tohumlarının korunmasına dönük de bir faaliyet içeriyor. Üretme kültürünü geliştiriyoruz. Komşuluk ilişkilerini geliştiriyoruz. Yeni dönemde de farklı sosyal çalışmalara, yine mahalleliyle birlikte karar verip hepimizin işine yarayacak işleri önümüze koyacağız” diyor.