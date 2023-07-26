Kapkara bir gün

Yargı reformunun kritik maddesinin onaylanması İsrail’de krizi derinleştirdi. Protestolar alevlenirken gazeteler siyah manşetle çıktı, doktorlar greve gitti. Sendikalar ve askerler boykot tehdidinde bulundu.

Dış Haberler

Aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan İsrail’de yargı krizi derinleşirken sular durulmuyor. Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin ülkeyi ikiye bölen yargı düzenlemesindeki kritik maddenin önceki gün Parlamento’da onaylanması nedeniyle ülke büyük bir kaosa sürükleniyor.

Knesset’teki oylamanın ardından ülkedeki bazı gazeteler ilk sayfalarında siyah baskıyla çıktı. Yediot Ahronot, İsrail Hayom, Haaretz, TheMarker ve Calcalist gazetelerinin siyah baskılı ön sayfalarında "İsrail demokrasisi için kara bir gün" ifadeleri yer aldı.

Siyah sayfaların teknoloji şirketleri ile girişimci ile yatırımcılardan oluşan “Yüksek Teknoloji Protesto” grubu tarafından verilen ilanlar olduğu öğrenildi.

EYLEM, GREV, BOYKOT

Tartışmalı oylama sonrası başta Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenirken, aylardır süren sivil itaatsizliğin daha da ileri taşınması bekleniyor. Sağlık çalışanları, İsrail Tıp Birliği’nin çağrısıyla 24 saatlik greve gitti. Protestoların yoğun olduğu Kudüs ve acil servisleri dışında tüm hastanelerde doktorlar bir gün boyunca iş bırakırken, tıp öğrencileri de greve destek verdi.

Ülkenin en büyüklerinden Histadrut sendika konfederasyonu da genel grev düzenlemeyi değerlendirdiğini bildirdi. Sendika yetkilileri ile görüşeceğini kaydeden Histadrut Genel Sekreteri Arnon Bar-David “gerekirse ekonomi tamamen durana kadar grevde olabileceklerini” söyledi.

Orduda görevli, aralarında savaş pilotlarının da yer aldığı 10 bin kadar yedek asker hükümetin yargı düzenlemesine karşı gönüllü askerlik hizmetinden ayrılacaklarını duyurdu.

ÇATIŞMA UYARISI

Ülkenin “iç savaşa” sürükleneceği uyarısında bulunan eski Başbakan Ehud Olmert ise "Hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey" diye konuştu.

ŞEKEL VE BORSA DÜŞTÜ

Tasarının geçmesinin ardından İsrail borsası ve parası sert düştü. Şekel dolar karşısında yüzde 1,7 değer kaybetti. Eendeks önceki gün yüzde 2,2, dün ise yüzde 1,95 geriledi. IBI Investment House yöneticisi Elah Alkalay, “Alacakaranlık kuşağına giriyoruz. Oyunun kuralları sabit ve net olmalıdır ama artık siyasilerin insafına kalacak” dedi.

YUMRUKLAR DEMOKRASİ İÇİN

Tel Aviv’deki protestolara sahne olan Ayalon Otoyolu’na “Benim için bir yumruk çiz” sergisi kapsamında pankartlar asıldı. Onlarca sanatçı 100 metre boyunca 8 metre yüksekliğinde pankartlara, direnişin sembolü olan yumruğu çizdi. Organizatörlerin açıklamasında “Sanatçılar burada, hiçbir yere gitmiyoruz. Bu hükümet, ülkenin dayandığı tüm demokratik ilkeleri tasfiye etmekle meşgul. Hayatın her alanına ektikleri kaos, biz sanatçıları, kökümüzün adalet, özgürlük ve eşitlik olduğunu hatırlatmaya mecbur bıraktı” denildi.