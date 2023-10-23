'Kaplan'a yakın polislerle' ilgili suç duyurusu: 10 milyon istediler

Avukat Osman Gökmen, kendisine kumpas kurdukları ve 10 milyon TL istedikleri iddiasıyla aralarında emniyet müdürü Alp Arslan ve Oben Özay’ın da bulunduğu çok sayıda polisten şikayetçi oldu.

Suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından “kızak görev” tabir edilen polis başmüfettişliğine atanan Emniyet Müdürü Alp Arslan hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.

Avukat Osman Gökmen, açığa alınan eski Asayiş Müdürü Oben Özay’ın kendisine ait ofisi usulsüz şekilde baskına uğrattığını, Arslan’ın da "Bu işleri Oben yaptırıyor, onu şikâyet etsin, 10 milyon lira hazırlasın bu iş tatlıya bağlansın” dediğini öne sürerek şikayetçi oldu.



T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Ankara’da yeraltı dünyasında “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve adamları hakkındaki soruşturma sürerken, Kaplan’ın ilişkili olduğu iddia edilen ve bir kısmı da açığa alınan emniyet mensupları hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Avukat Osman Gökmen, emniyete giderek, kendisine kumpas kurulduğu ve bu şekilde hakkında usulsüz işlemler yapılarak dava açılmasına neden oldukları iddiasıyla aralarında emniyet müdürü Alp Arslan ve Oben Özay’ın da bulunduğu çok sayıda isimden şikayetçi oldu.

'GALERİCİLERE OPERASYON YAPILACAK, SEN DE VARSIN'

Gökmen, ağırlıklı olarak icra hukuk alanında çalıştığını, avukatlık mesleği dışında araba ve ticari araç ticareti yaptığını belirttiği ifadesinde, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Ahmet Gündüz isimli kişinin, kendisine Reis diye hitap ettiği Alp Arslan ve çok sayıda emniyet mensubu ile bürokratı tanıdığını söyleyerek, aralarında dostluk oluşturduğunu söyledi.

Bir süre sonra Gündüz’ün kendisinden 7 kilo altın borç aldığını ancak bunu ödemediğini öne süren Gökmen, bu kişinin daha sonra kendisini "Emniyette dosyan var, galericilere operasyon yapılacak, sen bu dosya içerisinde varsın" diyerek borçlarını sürekli ertelediğini kaydetti.

'PARAMI İSTEDİM, TUTUKLANDIM'

Gökmen, avukat olmasına karşın bu söylemlerden tedirgin olduğunu, Gündüz’ün telefonla görüntülü şekilde kendisini aradığını, ‘birilerini darp ediyormuş, öldürüyormuş’ gibi gösterdiğini, ‘kendisine bu görevi devletin verdiğini, özel bir görevinin olduğunu’ söyleyerek tedirgin etmeye devam ettiğini aktardı.

Gündüz’ün, başka isimler adına düzenlenmiş 3 farklı sahte kimlik taşıdığını, bu kimliklerden bazıları adına açılmış banka hesapları olduğunu da öne süren Gökmen, verdiği borçları ne olursa olsun ödemesini istediğini söyleyince başına bazı olaylar geldiğini ve 7 ay tutuklu kaldığını belirtti.

'USÜLSÜZ ARAMA YAPTILAR'

Gökmen ifadesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli bazı polislerin 30 Haziran 2021 tarihinde bürosunun bulunduğu adrese gelerek, buraya ve yaptığı araç ticareti kapsamında kendisine ait olan araçların bulunduğu alanda usulsüz ve yasaya aykırı biçimde arama yapmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Polislerin, hukuk bürosu çalışanlarına ‘Açın burayı arama yapacağız’, demeleri üzerine olaydan haberinin olduğunu ve büroya geldiğini kaydeden Gökmen, “Savcılığın talimatının olup olmadığını, konunun ne olduğunu, arama kararının olup olmadığını sordum, henüz savcıya haber vermediklerini, telefonla ihbar geldiğini ve direkt buraya geldiklerini, arama kararı olmadığını söylediler. Bunun üzerine, buranın bir avukatlık bürosu olduğunu, aramak istedikleri garajın da avukatlık bürosuna ait olduğunu, içeride araçlarımın ve müvekkillere ait dosyalarımın bulunduğunu söyledim. Ancak ısrarla arama yapmak istediklerini söylediler. Karşı çıkmama rağmen garaj içerisine girip hukuksuz bir şekilde arama yaptılar” dedi.

Gökmen aramaya ilişkin video kaydının da teslim etti.

'İSTEDİĞİNİ VERİRSİN, İŞ TATLIYA BAĞLANIR'

İfadesinin devamında, aramaya ilişkin tutulan tutanağın da gerçeğe aykırı olduğunu belirten Gökmen, Emniyet Müdürü Oben Özay tarafından sonradan istenen arama kararının da Sulh Ceza Hakimliğince reddedildiğini anlattı.

Gökmen, usulsüz işlemlerin devam ettiği sırada arama yapan polislerden birinin yanına gelip kamera kayıt cihazını kapattığını ve “Sizi, telefonla Asayiş Müdürümüz Oben bey ile görüştürelim, bu konu onun tarafından kapanır, istediğini verirsin iş tatlıya bağlanır” dediğini öne sürerek, “Bu görüşmelerin hepsine ait ses kaydı ve fotoğraflar varken, Emniyet tarafından telefonlarıma el konulması sonucunda tümü silinmiştir” ifadelerini kullandı.

'10 MİLYON LİRA HAZIRLA'

Bir gün sonra yine polislerin ofisi etrafına geldiklerini ve bir çalışanının GBT sorgusunu yaptıklarını iddia eden Gökmen, polis amiri olduğunu söyleyen kişinin, çalışanına hitaben ‘Ben oto hırsızlık amiriyim, istediğim yerde istediğim kişiye kimlik sorar, GBT’sini yaparım, bu ekmeği tek başınıza mı yiyeceksiniz? Biz ekmeğini yiyeceğimizi, çayını içeceğimizi biliriz’ dediğini öne sürdü.

Gökmen, kargaşa devam ederken Ahmet Gündüz’ün yanına geldiğini ve sürekli polislerle irtibatta kaldığını da iddia ederek, “Gündüz, birileri ile telefon görüşmeleri yapmış ve sürekli telefon görüşmesi yaptığı kişiye Reis Alp Arslan diye hitap etmiştir. Reis diye görüştüğü kişiden sonra bana hitaben ‘Osman bu işlerin hepsini Oben yaptırıyor, Reis Oben’i şikayet etmeni ve 10 milyon hazırlamanı ve bu işlerin tatlıya bağlanmasını istiyor’ demiştir” ifadelerini kullandı.

Kendisine kumpas kurulduğunu, aleyhinde beyanda bulunmak istemeyenlerin de tutuklandığını öne süren Gökmen, tutuklanmasına neden oldukları gerekçesiyle Emniyet müdürleri Alp Arslan, Oben Özay, Komiser Yardımcısı Hacı Çağrı Kılıç, polis memurları İsmet Ertekin ve Yakup Deniz ile soy isimlerini bilmediği Kemal ve Metin isimli polislerden şikayetçi oldu.