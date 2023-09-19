''Kar maskeli katili gördüm" demişti, katil kendisi çıktı

Eskişehir'de çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yargılanan ve ifadelerinde kar maskeli katili gördüğünü ancak yakalayamadığını anlatan Ahmet Çetin, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte hakkında tutuklama kararı da verilen Çetin, cezaevine konuldu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal İstiklalbağı Mahallesi’nde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), geçen yıl temmuz ayında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

5 kurşun isabet eden Topaloğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. NTV'de yer alan habere göre aynı mahallede yaşayan ve olayla ilişkin jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet Çetin (44), ifadesinde kar maskesi takan katili kaçarken gördüğünü, arkasından koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi.

Adliyeye sevk edilen Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından katil zanlısı olduğu düşünülen Ahmet Çetin hakkında Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın dördüncü duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Çetin ile saldırıda hayatını kaybeden çoban Mehmet Topaloğlu'nun yakınları katıldı.

Mahkemedeki son savunmasını yapan Ahmet Çetin, çoban Mehmet Topaloğlu’nu öldürmediğini belirterek, “Çocuk benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Ben adalet istiyorum'' dedi.



DURUŞMADA TUTUKLANDI



Mahkeme heyeti, daha önceki tüm ifadelerinde kar maskeli katili gördüğünü ve arkasından yetişemediğini anlatan Ahmet Çetin’e çoban Mehmet Topaloğlu’nu 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis, ruhsatsız tabanca taşımak suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte hakkında tutuklama kararı verilen Ahmet Çetin, duruşma salonunda tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu.