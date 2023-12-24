Kar ve tipinin etkili olduğu Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu

Kar ve tipinin etkisini artırdığı Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi mevkiinde iki yönlü ulaşıma kapandı.

Kar ve tipinin etkisini artırdığı Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi mevkiinde iki yönlü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki araçlar Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.