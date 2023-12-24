Kar yağışı etkili oldu: Türkiye genelinde çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari'deki 621 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu’da ise 430 köy yolu ulaşıma kapandı.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ile tipi sebebiyle toplam 1051 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da köy yolları kapanırken, ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı.

Ardahan’da ise kar yağışının ardından etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle onlarca TIR yollarda kaldı.

Yerleşim yerlerine ulaşılamayan Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum

Erzurum'da dün kent merkezinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde aralıklarla sürüyor.

Yağışla birlikte tipinin de etkili olduğu kentte, 45 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars merkezde 6, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 1, Selim'de 5, Susuz'da ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da da etkili olan kar ve tipi dolayısıyla merkezde 11, Posof'ta 40, Hanak'ta 14 ve Göle ilçesinde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Van

Kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği kentlerde, yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da dün etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 272 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve yollarda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 32 köy ve 112 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana cadde ve yollarda kar küreme çalışması yapıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, yoğun kar nedeniyle akşam trafiğe kapatılan Yüksekova-Şemdinli kara yolu araç geçişlerine açıldı.

Bitlis/Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 15 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise Muş ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 41 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Yurttaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

KASTOMONU'DA 430 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, 430 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Ankara karayolunda seyir halinde olan çok sayıda ağır tonajlı araç yoldan kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarına zincir takarak yola devam etmeye çalıştı. Karayolları, Kastamonu Belediyesi ekipleri ise teyakkuza geçerek tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sebebiyle ildeki 430 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı 36 ekip, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının gün boyunca tüm ilçelerde devam etmesi bekleniyor.

TIR'LAR YOLLARDA KALDI

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle onlarca TIR yollarda kaldı.

Kar yağışının ardından kayganlaşan Ardahan-Kars kara yolunda TIR’lar ilerlemekte güçlük çekiyor. Karayolu’nda kontrollü geçişe izin verilirken Karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürüyor.