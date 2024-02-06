Kara Kuvvetleri'ne FETÖ soruşturması: 13 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılaşmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel ile 1'i "mahrem imam" olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

11'İ İLİŞİĞİ KESİLMİŞ ASKERİ PERSONEL

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel ile 1'i "mahrem imam" olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.