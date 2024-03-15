Kara propaganda krizi gizleyemez

İktidarın kara propaganda siyaseti sürüyor. AKP’nin devletin gücünü kullandığını söyleyen uzmanlar, muhalefetin güçlü adaylarına dikkat çekerken ekonomik kriz gibi sorunların propagandaların önüne geçebileceği görüşünde.

Öncü DURMUŞ

Yerel seçimlere az bir süre kala partilerin hamleleri de buna göre şekilleniyor. 2019 seçimlerinde büyükşehirlerde üstünlük kuran muhalefet, 5 yıllık çalışmaları ve başta ekonomik kriz olmak üzere ülkenin sorunları çerçevesinde kampanya çalışmalarına ağırlık veriyor, iktidar kanadı ise muhalefetin ‘başarısızlığı’, yalan, iftira ve kara propaganda siyasetine devam ediyor. Bunun için her türlü yol ve yöntemi kullanan saray rejimi, bir taraftan bakanları, milletvekilleri, valileri seçim çalışmalarına katarken okullardan hastanelere kadar her yeri seçim ofislerine dönüştürüyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da muhalefetin adayları karşısında kendini konumlandırdığı seçimlerde özellikle büyükşehirler bazında çeşitli kumpaslar, ‘terörize’ etme girişimleri de yandaş medya tarafından toplumun önüne atılıyor. İktidarın, 2019 yerel seçimleri ve 2023 genel seçimlerinde sık sık başvurduğu bu yöntemlerin tekrar kullanılmaya başlamasını ve bu girişimlerin toplumdaki etkilerini siyasal iletişim uzmanları değerlendirdi.

Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, “İktidar çevreleri kara propaganda ve manipülasyonu “kazanmak için her yol mübah” anlayışını rakipleri alt etmek için etkili bir araç olarak görüyor. Yerel seçimlere giderken de aynı süreci daha da artarak görüyoruz, özellikle İstanbul’u ve bazı büyükşehirleri mutlaka kazanma arzusundaki iktidar, yeniden tüm tuşlara birden basıyor” dedi.

Özçelebi şöyle konuştu: “İktidarın temel siyaset zemini olan kutuplaştırma iktidar için negatif bir işlev de görüyor. Sadece yüzde 50’ler seviyesindeki kendi seçmenini konsolide ederek her seçimi kazanma hesabı özellikle derin ekonomik kriz ile dağılmaya başladı. Özellikle bazı jenerik gruplar, emekliler vb. ekonomik krizin etkilerini yerel seçimi bir vesile kılarak iktidara hesabını sorabilecek noktaya taşındı”

BU HAMLELER KÜÇÜMSENMEMELİ

İktidarın hamleleri konusunda muhalefeti de uyaran Özçelebi, şu ifadelere yer verdi: “İktidarın zamanlama, etki/medya gücünü küçümsememek ve kayıtsız kalmamak, organize olmak çok önemli. Özellikle Anadolu’da muhafazakâr, dindar seçmen de ezan-bayrak-vatan diye formüle edilen zamanı geldiğinde kullanılabilecek toplumsal bir alt yapı ve sinir uçları inşa edilmiş durumda. Yerel seçimlerde halkta karşılığı yüksek adaylar partilerden bağımsız iktidarın bu devasa gücüne, Cumhurbaşkanının duygusal bağına daha etkili bir biçimde direnebiliyor, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi”

“Türkiye toplumunun oy kullanma konusundaki kararlılığını etkileyen dış faktörlerden biri de teyit edilmemiş bilgiler oluyor” diyen Siyasal İletişim Uzmanı Çağdaş Yıldız ise bağımsız medya ve iletişim araçlarının son araştırmalarda topluma etkisinin yüzde 10 oranında gerilediğini belirtti.

İKTİDARIN KAMPANYASINI DEVLET YÜRÜTÜYOR

Yıldız, “AKP kurumsal bir kampanyadan daha çok kitle iletişim araçlarının kullanıldığı “Devlet” kampanyası yürütüyor ki bu da devletin her türlü imkânları ile oluyor” dedi.

İktidarın kara propaganda siyasetinin 2019 yerel seçimlerine göre 2023 Mayıs seçimlerinde başarılı olmasına değinen Yıldız, “2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya iletişim ve strateji ekiplerinin tüm yönlendirme, telkinlerine rağmen muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu “terör ile ilişkilendirme” dezenformasyonu ile yeterince mücadele etmeyi tercih etmediler. Siyasetin çözüm bulması gereken ve siyasetin uyarıldığı noktalarda profesyonellerin doğru ve yerinde uyarılarının etkisinin sınırlı olduğu bir süreci yaşadık” dedi. O dönem de muhalefetin dağınık görüntüsü karşısında da Erdoğan gibi güçlü ve tecrübeli bir lider bulunduğunu belirten Yıldız, “Halka ve kitlelere güven veremediğiniz takdir de ülkedeki tüm olumsuzluklara rağmen halkın tercihi rasyonaliteden uzak oluyor” ifadelerine yer verdi.

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İKTİDARIN KİRLİ SİYASET GEÇMİŞİ

Yalan siyaseti ve montaj videolar: Mayıs seçimlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından meydanlarda CHP’nin seçim videolarına ‘PKK’li yöneticilerin videoları eklendi. Erdoğan ‘Ama montaj ama şu ama bu’ sözleri ile videoları savundu. Erdoğan hemen hemen her mitinginde de yalanlarla halkı manipüle etti. Muhalefeti yalancılıkla suçladı.

Sahte bildiriler: 2019 yerel seçimleri de 2023 yerel seçimleri de AKP’liler tarafından birçok ilde sahte bildiriler dağıtıldı.

Bilboardlara yalanlar: Ülkenin birçok yerinde bilboardlara yalan ifadeler asıldı. Nevşehir’de de AKP’li belediye tarafından kentteki reklam panolarına CHP imzalı “YPG terör örgütü değildir” yazıları asıldı.

TRT propaganda aracı oldu: TRT AKP’nin seçim çalışmalarına göre düzenlendi. Mayıs seçimleri içeriklerinde “Kalkınma Yolunda 100 Yıl, Milli Güç Güçlü Türkiye, Şehirlerimizle Türkiye” vurgulandı.