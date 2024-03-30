Karaayıt köylülerine umut

Haber Merkezi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Karaayıt Köyü merasının bir bölümünün Düzenli Atık Depolama Tesisi olarak kullanması için yıllardır bölgede demir madenciliği yapan Bilfer Madencilik’e tahsis edilmesi ile ilgili dava yeniden görülecek.

Davaya Ayvalık Tabiat Platformu da müdahil oldu. Mera Komisyonu kararının iptali için dava açan Ayvalık Belediyesinin davası Balıkesir İdare Mahkemesinde reddedilince karar istinaf mahkemesine taşınmıştı. Temyiz başvurusunu görüşen Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2. Dairesi yerel mahkemenin kararını bozmuştu.