Karabağ'daki yönetimin eski yöneticilerinden Vardanyan, gözaltına alındı

Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a göçü sürerken, Laçın Koridoru'ndan geçmek üzereyken yakalanan Karabağ yönetiminin eski bakanlarından Ruben Vardanyan gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan gözaltına alındı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Vardanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Vardanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki yönetim tarafından görevden alınmıştı.

Vardanyan'ın "kara para aklama", "yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti" gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtiliyor.