Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV ve HPV iddialarına ilişkin açıklama

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasıyla ilgili yaptı. Yapılan açıklama söz konusu iddia yalanlandı.

Güncel 23.03.2024 08:22 Giriş: 23.03.2024 08:22

Güncelleme: 23.03.2024 08:26 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA