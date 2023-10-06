Karabük'te AKP ilçe başkanına ait taksi, ahır ve samanlık yandı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde AKP İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait taksi, ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Karabük Valiliği, AKP Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait taksi, ahır ve samanlığın yanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ahmet Şahin'e ait taksi, ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük, Ovacık ve Safranbolu belediyelerine bağlı itfaiye görevlileri, Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, taksi ise zarar gördü.

Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine olaya ilişkin çalışma başlattı.

2 AYRI YANGIN DAHA ÇIKMIŞTI

İlçenin Gümüşler Mahallesi'nde Ramazan Şahin, Karşı Mahalle'de Mustafa Süze, Ekincik köyü yolu üzerinde de Ahmet Mazhar Denli'ye ait samanlıklarda gece saatlerinde ayrı ayrı yangın çıkmıştı.

Kundaklamadan çıkma ihtimali üzerinde durulan ve itfaiyenin söndürdüğü yangınlarda 3 samanlık zarar görmüştü.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Valilikten yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde dün ve bu gece saatlerinde 1 metruk bina, 3 samanlık, 1 samanlık olarak da kullanılan ahır ile 1 taksinin dış kısmında kısmi olarak yangın çıktığı belirtildi.

Yangınların itfaiye, orman işletme ve kurumların özverili çalışmaları sonucu söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı olaylarda maddi hasar meydana gelmiş olup, yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.