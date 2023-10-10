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Karabük'te kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen şehir içi yolcu minibüsü, kavşakta kamyonet ile çarpıştı. Kazada yaralanan 11 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 10.10.2023 09:49
  • Giriş: 10.10.2023 09:49
  • Güncelleme: 10.10.2023 09:52
Kaynak: AA
Karabük'te kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Karabük'te minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

100. Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen M.E'nin kullandığı şehir içi yolcu minibüsü ile H.A. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi ve minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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