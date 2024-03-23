Karabük'te ne oldu?

Türkiye'de artan yabancı öğrenci sayısı dikkat çekiyor. Son dönemde birçok sorunla gündeme gelen Karabük Üniversitesi'nde 12 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Eğitimi ranta çeviren üniversite sorunları çözemiyor.

Haber Merkezi

Türkiye’nin en büyük demir çelik firmalarının kuruluş yerlerinden olan Karabük’ün nüfusu resmi verilere göre 248 binin üzerinde. Karabük, daha çok demir çelik fabrikaları ile anılsa da son yıllarda kentle özdeşleşen başka bir kurum, 2007’de kurulan Karabük Üniversitesi oldu. “Bir kentte üniversite kurulduysa o kentin sosyal, ekonomik ve politik atmosferi değişir” cümlesi olumsuz anlamda Karabük’te karşılık buluyor.

EN ÇOK YABANCI ÖĞRENCİ

Karabük Üniversitesi yönetimi öğrenci ithal etmek için afrika ülkelerini geziler düzenliyor. Eski rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın başlattığı uluslararası öğrenci kampanyasının sonucu olarak Karabük Üniversitesi, Türkiye’nin en yüksek orandaki yabancı öğrencisine sahip üniversitesi oluyor. Polat 2022 Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada 5 bin Afrikalı öğrenci olduğunu 'Karabük’ü Afrika’ya, Afrika’yı Karabük’e taşıyacaklarını' söylemişti.

Ticari bir rant için yapılan bu öğrenci ithali ile birlikte kente akın eden öğrencilerle birlikte altyapı yetersizliği birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlara ise üniversite yönetimi tarafından bir çözüm getirilemiyor. Üniversitenin öğrencilere ticari bir göz ile baktığı sayılara da yansıyor.

YÖK'ün 2022-2023 verilerine göre üniversitede eğitim gören yabancı öğrenci sayısı 11 bin 908. Nüfusa oranla en çok yabancı öğrenci bulunan il ise Karabük. En çok yabancı öğrenci ise 1386 kişiyle Çad'dan geldi. Çad, üniversite için oldukça önem taşıyor. Çad büyükelçileri daha önce defalarca Karabük'e gitti. Üniversitenin hem eski rektörü hem de şu anki rektörü de Çad'ı ziyaret etti. Öğrencilerin üniversiteye gelmesi için anlaşmalar imzalandı.

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BÖLÜM FİYATLARI

Yabancı öğrenciler için 2023-2024 yılı için bazı bölümlerin yıllık ücretleri şöyle:

Tıp: 180 bin TL

Diş Hekimliği: 150 bin TL

Mühendislik: 45 bin TL

Edebiyat: 24 bin TL

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KONTENJAN

Karabük Üniversitesi’nde bazı bölümler için açılan yabancı öğrenci kontenjanı şöyle:

İslami İlimler: 108

Hemşirelik: 100

Mimarlık: 90

Makine Mühendisliği: 70

Makine Mühendisliği: 70