Karabük'te şüpheli ölüm: Savcı otopsi istedi

Karabük'te ablası ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki B.M., eve gelen ablası tarafından ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı, şüpheli ölümle ilgili otopsi istedi.

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Fotoğraf: AA

Karabük'te ablası ile yaşayan bir genç, evde ölü bulundu. AA'nın haberine göre, 100. Yıl Mahallesi 1001 No’lu Cadde’de bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan ablasına ait evde yaşayan B.M. (23), telefonlara cevap vermedi. Bunun üzerine öğrenim gördüğü Karabük Üniversitesi'nden evine gelen abla, kardeşini sandalye üzerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından B.M'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı, otopsi istedi.