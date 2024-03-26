Karabük'te üniversite öğrencisi, kaldığı KYK yurdunda yaşamına son verdi

Karabük'te, KYK’ye bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan Sanat Tarihi bölümü öğrencisi Berkay Yıldırım, yaşamına son verdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan ve Edebiyat Fakültesi’nde Sanat Tarihi bölümü öğrencisi olan Berkay Yıldırım, yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, oda arkadaşlarının sahur yapmak için yemekhaneye gittiği sırada 3. kattan atlayan Berkay Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Z Haber'in aktardığına göre; Yıldırım'ın yaşamına son vermeden önce Watsapp ve sosyal medya uygulamalarından fotoğraflarını sildiği, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da biyografisinde "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)" yazısını yazdığı belirlendi.