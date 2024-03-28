Karabük Üniversitesi'nde 'HIV ve HPV' iddiaları: Sosyal medyadaki nefret söylemlerine soruşturma

Karabük Üniversitesi'nde "HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı" iddialarına ilişkin sosyal medyada yer alan "nefret söylemleri"ne soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Karabük Üniversitesi'nde "HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı" iddialarına ilişkin sosyal medya üzerinden nefret söyleminde bulunan şahıslara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya mecralarında Karabük Üniversitesi'nde kentte HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade edilmişti.

Yapılan açıklamada ayrıca konuyla ilgili paylaşımları yapanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı kaydedilmişti.