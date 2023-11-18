Karabük Üniversitesi öğretim üyesi, hobi bahçesinde ölü bulundu

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kurtgöz'ün cansız bedeni, TOKİ Konutlarında bulunan hobi bahçesinde bir ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük’te bir öğretim üyesi hobi bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Karabük Üniversitesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Hobi bahçesinde ağaca asılı halde bulunan şahsı gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde ölen şahsın Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kurtgöz olduğu tespit edildi.

Kurtgöz’ün cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.