Karabükt'te yoğun kar yağışı: Elektrik telleri koptu

Karabük'te kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yenice ilçesinde elektrik telleri koptu, direkler devrildi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde kar yağışı sonrası elektrik telleri koparken bazı direkler de devrildi.

Olay ilçeye bağlı Şirinköy köyünde meydana geldi. Gece boyu etkili olan kar yağışı köyde hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle bazı elektrik direkleri devrilirken bazı alanlarda da elektrik telleri koparak zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Arızaların giderilmesi için çalışma başlatıldı.