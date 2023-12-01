Karabük’te 14 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Karabük’te 14 kişi yedikleri tavuk döner sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.



Karabük’te mide bulantısı, ishal ve halsizlik yaşayan 14 kişi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle vatandaşlar tedavi altına alındı.

Vatandaşların kent merkezinde bulunan bir lokantadan tavuk döner yediklerini belirtmeleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye giderek dönerden numune alıp Gıda Kontrol Müdürlüğü’ne gönderildi.

12 vatandaş tedavilerinin ardından taburcu edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





