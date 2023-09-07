Karaburun'daki kaçak iskeleye suç duyurusu

Sualtı Araştırmaları Derneği, Karaburun'da fokların yaşam alanına kurulan kaçak iskele hakkında işletmeci ve Karaburun Belediyesi hakkında suç duyurusu bulundu.

BİRGÜN EGE

İzmir Karaburun ilçesinde yer alan Mordoğan Ayıbalığı Koyu’nda For Yuo 35 isimli şirket tarafından kurulan ‘beach club’a ait kaçak demir iskeleye karşı mücadele sürüyor. Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) konu hakkında şirket ve Karaburun Belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç dilekçede, konunun yerinde incelenmesini, söz konusu iskele ve çelik konstrüksiyon kıyı yapısının izinlerinin kontrolü ve başkaca mevzuata aykırılık konularının belirlenmesini ve ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeye aykırı kıyı yapılaşmasının ortadan kaldırılmasını istedi.

FOKLARIN YAŞAM ALANININ TALANI KANUNA AYKIRI

2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen ve Akdeniz Foklarının yaşam alanı olan bölgede şirketin faaliyetine karşı geçtiğimiz günler Sualtı Araştırmaları Derneği ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçe sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koyda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yazı hazırlandı. Yazıda, yapılan iskelenin yapımında hiç bir makamdan izin ve ruhsat alınmadığı ve kıyı kanuna uygun olmadığı belirtilerek, yapının kaldırılması için işlem yapılması gerektiği ifade edildi.