Karaburun Nergis Festivali 6. kez başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi tarafından nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 6. kez düzenlenen Karaburun Nergis Festivali, binlerce İzmirliyi buluşturdu.

BİRGÜN EGE

‘Nergis'in Başkenti’ Karaburun, her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirilen 6. Nergis Festivali ile Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasından misafirlerini ağırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda; cadde, sokak, 280 milyon liralık su ve kanal altyapısı gibi 1 milyar TL’ye yakın yatırım yaptığı Karaburun'un Akdeniz'in en büyük koku bahçesi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Karaburun Akdeniz'in en büyük koku bahçesidir. Akdeniz'in çeşitli yerlerinde renkli, farklı, görkemli çiçeklerin yetiştirilmesine özen gösterilir ama Akdeniz'in en büyük koku bahçesi Karaburun'dur. Bu tek başına şahane bir özellik, bir şehri dünya markası yapmaya yetecek bir özellik. Bunun üzerine çok daha fazla gideceğiz” diye konuştu.

Karaburun'un saklı bir cennet olduğunu, Tunç Soyer ile bu cenneti ön plana çıkardıklarını ifade eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, “Kabuğumuzu kırdık ve başta Türkiye olmak üzere şu an farklı Avrupa ülkelerinden bile misafirlerimiz var. Karaburun tarihine, geçmişine dayalı bir tanıtımda Türkiye'deki yerini almaya başladı. Nergis başka yerlerde de yetişebilir ama şu duyduğunuz kokuyu hiçbir yerde alamazsınız. Bu konuda çok iddialıyız. Hem dokusu hem kokusu farklı. Bugün bir düğün evi heyecanından farksız. Karaburun'un tanıtılmasında her zaman önemli yer tutan bu festivalde bizlerin yanında olmanızdan çok mutluyuz. Festival sadece eğlence değil, bölgenin tanıtımı... Amaç, ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik zorlukta bölgede yaşayan insanlara bir katkı koyabilmek. Biz belki devletten yardım almıyoruz ama kendi imkânlarımızla birbirimize yetiyoruz. Büyükşehirimiz bize yetiyor. Hakkımız olanı olmasak da biz yine en iyisini yapaya muktediriz” diye konuştu.